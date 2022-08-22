В МЧС заявили о высокой пожароопасности в Москве 23–25 августа

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Москвичей предупредили о чрезвычайной пожароопасности в период с 23 по 25 августа. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МЧС России по столице.
"По информации синоптиков Росгидромета, в период с 00:00 23 августа до конца суток 25 августа местами в Москве ожидается чрезвычайная пожароопасность (пятый класс)", – сообщили в ведомстве.
Спасатели призвали горожан быть осторожными, соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.
Также в министерстве рассказали, что в ближайшие дни в столице будет жарко.
"В период с 23 по 25 августа местами в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы 30–33 градуса", – добавили в ведомстве.
Жителям столицы напомнили о правилах поведения в жару, согласно которым следует:
По словам метеоролога, август текущего года является очень теплым и сухим, выпало всего около 3% месячной нормы осадков. Температура при этом примерно на 4–6 градусов была выше обычных климатических значений.
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