Синоптик предупредил о повышении температуры в Москве с 22 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков анонсировал очередное потепление в Москве. Об этом он рассказал в беседе с RT.
По словам синоптика, в ближайшие выходные, 20 и 21 августа, в столице ожидается дневная температура около 25–27 градусов и ночная – около 14–16 градусов.
"Ветер юго-восточный – от 6 до 12 метров в секунду. <...> С понедельника температура начнет повышаться", – добавил эксперт.
Цыганков рассказал, что август 2022 года является очень теплым и сухим, выпало всего около 3% месячной нормы осадков. Температура при этом примерно на 4–6 градусов была выше обычных климатических значений.
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд ранее рассказал, что 18 августа в нескольких городах России были зафиксированы погодные аномалии с температурой на 8–10 градусов выше нормы. В Санкт-Петербурге, Новгороде и Пскове были установлены температурные рекорды.
"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается в выходные
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: