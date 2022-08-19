Метеоролог пообещал москвичам хорошую погоду в выходные

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В выходные в столице установится теплая погода и практически без осадков, сообщил News.ru руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По его словам, столбики термометров опустятся до 26–28 градусов. Также будет немного ветрено, но не сильно – с порывами 5–10 метров в секунду. Будет наблюдаться практически полное отсутствие осадков.

Такую погоду синоптик назвал довольно благоприятной.

Ранее сообщалось, что к выходным температура воздуха в столичном регионе снизится до 25 градусов. При этом ослабление жары окажется недолгим, на следующей неделе по-прежнему будет очень жарко, воздух прогреется до 30 градусов и выше.

На этой неделе сильные ливни с грозами могут нарушить энергоснабжение в девяти регионах РФ, предупредили ранее в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Речь идет о Сахалинской, Амурской, Мурманской и Архангельской областях, а также о Забайкальском, Приморском, Камчатском, Хабаровском краях и Карелии.

