Метеоролог пообещал москвичам хорошую погоду в выходные

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В выходные в столице установится теплая погода и практически без осадков, сообщил News.ru руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
По его словам, столбики термометров опустятся до 26–28 градусов. Также будет немного ветрено, но не сильно – с порывами 5–10 метров в секунду. Будет наблюдаться практически полное отсутствие осадков.
Такую погоду синоптик назвал довольно благоприятной.
Ранее сообщалось, что к выходным температура воздуха в столичном регионе снизится до 25 градусов. При этом ослабление жары окажется недолгим, на следующей неделе по-прежнему будет очень жарко, воздух прогреется до 30 градусов и выше.
На этой неделе сильные ливни с грозами могут нарушить энергоснабжение в девяти регионах РФ, предупредили ранее в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Речь идет о Сахалинской, Амурской, Мурманской и Архангельской областях, а также о Забайкальском, Приморском, Камчатском, Хабаровском краях и Карелии.
"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 19 августа
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: