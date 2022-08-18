Сильные ливни могут нарушить энергоснабжение в 9 регионах РФ на этой неделе

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
На этой неделе сильные ливни с грозами могут нарушить энергоснабжение в девяти регионах Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов.
По данным пресс-службы Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, речь идет о Сахалинской, Амурской, Мурманской и Архангельской областях, а также о Забайкальском, Приморском, Камчатском, Хабаровском краях и Карелии.
Специалисты отмечают, что водность рек в Приморском крае уже превышает норму в 1,5–2 раза. В данном регионе сильные осадки и ветер могут стать причиной подтопления низменных участков.
Ранее главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что по долгосрочному прогнозу среднемесячная температура в Центральной России до конца августа будет близка к климатической норме – около 21,5 градуса днем и 12 градусов ночью. Дефицит осадков, по словам метеоролога, составит не более 20%.
Новости регионов: набережная Нижнего Новгорода затоплена
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