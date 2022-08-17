30-градусная жара в Москве продержится до конца лета – синоптик

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На выходных, 20 и 21 августа, жара ненадолго отступит, а на следующей неделе воздух в столице снова прогреется до 30 градусов и выше. Об этом Москве 24 рассказала метеоролог, ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.
"На выходных температурные показатели в Москве опустятся до отметки 26…27 градусов днем и 17...19 градусов – ночью, в регионе возможны кратковременные дожди", – уточнила она.
Однако уже в понедельник тридцатиградусная жара вернется в город, предупреждает специалист.
По словам метеоролога, самое высокое температурное значение в августе в Москве было зафиксировано в 1972 году. Тогда стрелки термометров в середине месяца превысили отметку 34 градуса. "В этом году температура будет близка к этому экстремуму", – говорит синоптик.
Позднякова добавила, что в этом году причиной аномальной жары в августе является блокирование западно-восточного переноса воздуха.
Метеоролог предположила, что в этом году тридцатиградусная жара, скорее всего, продержится вплоть до 30 августа.
Ранее главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец спрогнозировал, какой будет погода в столице в начале сентября. По его мнению, переход от лета к осени окажется комфортным и плавным для жителей города.
По среднемесячной температуре август превысил на 2,6 градуса климатическую норму, такую же тенденцию может продемонстрировать и сентябрь. Синоптик ожидает, что в первые дни осени столбики термометров в столице покажут порядка 20 градусов тепла в дневные часы.
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