30-градусная жара в Москве продержится до конца лета – синоптик

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На выходных, 20 и 21 августа, жара ненадолго отступит, а на следующей неделе воздух в столице снова прогреется до 30 градусов и выше. Об этом Москве 24 рассказала метеоролог, ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"На выходных температурные показатели в Москве опустятся до отметки 26…27 градусов днем и 17...19 градусов – ночью, в регионе возможны кратковременные дожди", – уточнила она.

Однако уже в понедельник тридцатиградусная жара вернется в город, предупреждает специалист.





Татьяна Позднякова метеоролог, ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Мы ожидаем, что температура воздуха будет до 30…33 градусов. До рекорда, до абсолютного максимума мы, надеюсь, не дойдем. Потому что на этот период абсолютный максимум – это 34 градуса.

По словам метеоролога, самое высокое температурное значение в августе в Москве было зафиксировано в 1972 году. Тогда стрелки термометров в середине месяца превысили отметку 34 градуса. "В этом году температура будет близка к этому экстремуму", – говорит синоптик.

Позднякова добавила, что в этом году причиной аномальной жары в августе является блокирование западно-восточного переноса воздуха.





Татьяна Позднякова метеоролог, ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Из-за чего у нас происходит активный вынос воздуха с юга, в данном случае с Малой Азии. Этот воздух, придя к нам, еще продолжает прогреваться в малооблачной погоде. Когда нет ветра, а на уровне полутора километров температура воздуха достигает 15 градусов, у нас наблюдается период устойчивой жары.

Метеоролог предположила, что в этом году тридцатиградусная жара, скорее всего, продержится вплоть до 30 августа.

Ранее главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец спрогнозировал, какой будет погода в столице в начале сентября. По его мнению, переход от лета к осени окажется комфортным и плавным для жителей города.

По среднемесячной температуре август превысил на 2,6 градуса климатическую норму, такую же тенденцию может продемонстрировать и сентябрь. Синоптик ожидает, что в первые дни осени столбики термометров в столице покажут порядка 20 градусов тепла в дневные часы.