Воду вновь начали раздавать пассажирам московского транспорта из-за жары

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице продолжает держаться жаркая погода. Из-за высоких температур пассажирам транспорта вновь начали раздавать питьевую воду.

Так, "Аэроэкспресс" бесплатно раздает бутилированную питьевую воду пассажирам экспресс-автобусов, сообщает пресс-служба компании.

"Это позволит обеспечить дополнительный комфорт в поездке", – говорится в сообщении.

Уточняется, что получить воду пассажиры смогут в наиболее жаркие часы прямо в экспресс-автобусах, которые курсируют между станцией метро "Ховрино" и аэропортом Шереметьево, а также между станцией метро "Домодедовская" и аэропортом Домодедово.

В пресс-службе добавили, что компания внимательно следит за температурой в поездах, экспресс-автобусах и терминалах.

Также получить воду можно на восьми станциях столичного метрополитена:



"Технопарк";

"Выхино";

"Студенческая";

"Кутузовская";

"Фили";

"Багратионовская";

"Филевский парк";

"Пионерская".

Кроме того, получить воду смогут пассажиры на автостанции "Орехово", сообщает департамент транспорта в телеграм-канале

В среду, 17 августа, в Москве действует оранжевый уровень погодной опасности в связи с жаркой погодой, сообщается на сайте Гидрометцентра России. По прогнозам синоптиков воздух в столице прогреется до 30–32 градусов. Предупреждение действует до 18:00.

В Москве и области также до 20:00 объявлен желтый уровень пожарной опасности.

Ранее главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что смена климатических сезонов – от лета к осени – окажется плавной и комфортной. Первые дни сентября будут "по-августовски" теплыми.

Он добавил, что август по среднемесячной температуре превысил климатическую норму на 2,6 градуса. Температура воздуха в сентябре, в свою очередь, окажется как минимум на 1–2 градуса выше нормы.

