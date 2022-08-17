Воду вновь начали раздавать пассажирам московского транспорта из-за жары

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столице продолжает держаться жаркая погода. Из-за высоких температур пассажирам транспорта вновь начали раздавать питьевую воду.
Так, "Аэроэкспресс" бесплатно раздает бутилированную питьевую воду пассажирам экспресс-автобусов, сообщает пресс-служба компании.
"Это позволит обеспечить дополнительный комфорт в поездке", – говорится в сообщении.
Уточняется, что получить воду пассажиры смогут в наиболее жаркие часы прямо в экспресс-автобусах, которые курсируют между станцией метро "Ховрино" и аэропортом Шереметьево, а также между станцией метро "Домодедовская" и аэропортом Домодедово.
В пресс-службе добавили, что компания внимательно следит за температурой в поездах, экспресс-автобусах и терминалах.
Также получить воду можно на восьми станциях столичного метрополитена:
В среду, 17 августа, в Москве действует оранжевый уровень погодной опасности в связи с жаркой погодой, сообщается на сайте Гидрометцентра России. По прогнозам синоптиков воздух в столице прогреется до 30–32 градусов. Предупреждение действует до 18:00.
В Москве и области также до 20:00 объявлен желтый уровень пожарной опасности.
Ранее главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что смена климатических сезонов – от лета к осени – окажется плавной и комфортной. Первые дни сентября будут "по-августовски" теплыми.
Он добавил, что август по среднемесячной температуре превысил климатическую норму на 2,6 градуса. Температура воздуха в сентябре, в свою очередь, окажется как минимум на 1–2 градуса выше нормы.
Синоптики прогнозируют превышение нормы температуры в сентябре
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