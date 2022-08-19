В нескольких городах России были побиты температурные рекорды

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
В нескольких российских городах 18 августа были зафиксированы погодные аномалии с температурой на 8–10 градусов выше нормы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Об этом сообщает "Интерфакс".
По его словам, новые температурные рекорды для этого дня были установлены в Санкт-Петербурге, Новгороде и в Пскове.
"Наиболее заметные аномалии из-за жары, температура на 8–10 градусов выше нормы, происходят в Северо-Западном федеральном округе. Вчера в Санкт-Петербурге было превышено рекордное значение для 18 августа за весь период метеонаблюдений, 30,6 градуса, предшествующее рекордное значение для 18 августа в Санкт-Петербурге было в 1945 году", – сказал он.
Вильфанд добавил, что в Новгороде температура воздуха поднялась до 30,3 градуса, а предшествующее рекордное значение зафиксировали 98 лет назад.
По его словам, еще один рекорд был установлен в Пскове. Там воздух прогрелся до 32,1 градуса.
Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, может ли август в столице побить температурный рекорд. Самое высокое значение для этого месяца было зафиксировано в городе в 1972 году, напомнила она. В то время столбики термометров поднялись выше 34 градусов в середине августа. По словам специалиста, синоптики надеются, что сейчас температура в столице не подберется к абсолютному максимуму.
До этого жителям столицы пообещали плавный и комфортный переход от лета к осени. По прогнозам главного специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в сентябре температура воздуха ожидается выше нормы на 1–2 градуса.
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