Россиянам пообещали долгий бархатный сезон

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Россиян ждет долгий бархатный сезон, так как вода в морях и заливах прогрелась до высокой температуры. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Так, по словам метеоролога, температурные показатели воды на востоке Черного моря составляют 25–26 градусов, а в Сочи и Анапе – 28 градусов. При этом такие значения являются редкостью, подчеркнул Вильфанд.
"В Калининградской области тоже фантастически высокая температура воды – 24 градуса. Это признак того, что будет длительный бархатный сезон, потому что деятельный слой океана хорошо прогрелся, и уже в сентябре водная среда будет отдавать тепло в атмосферу", – отметил синоптик.
Он напомнил, что обычно бархатный сезон в стране продолжается до конца сентября.
Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков отмечал, что с понедельника, 22 августа, температура воздуха в столице начнет повышаться.
По словам метеоролога, август текущего года является очень теплым и сухим, выпало всего около 3% месячной нормы осадков. Температура при этом примерно на 4–6 градусов была выше обычных климатических значений.
"Утро": температура в столичном регионе установится на отметке 28 градусов
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