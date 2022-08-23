Москвичей предупредили о самой жаркой неделе за все лето

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В столице ожидается самая жаркая рабочая неделя за все лето, рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. Об этом сообщает News.ru.

Он уточнил, что смог в Москве будет до тех пор, пока будет жаркая погода.

"Столбик термометра установится на отметке в 30-32 градуса. Также стоит ожидать практически полного отсутствия осадков. Если говорить о смоге от пожаров, то пока будет стоять такая "адская" погода, ни о каком улучшении обстановки говорить не приходится", – рассказал Шувалов.

Ранее завотделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская заявила, что вдыхание смога чревато психосоматическими изменениями в организме. По ее словам, это может стать причиной появления панических атак, а также ощущения нехватки воздуха, бронхоспазма.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что смог, причиной которого стали пожары в Рязанской области, может продержаться в столице до конца текущей недели. Он также подчеркнул, что жара и отсутствие дождей препятствуют тушению возгораний.

