Врач предупредила о риске появления панических атак из-за смога

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Москвичей предупредили, что смог может провоцировать панические атаки. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на завотделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы Светлану Малиновскую.

"Большой объем диоксида серы, солей свинца, других составляющих, содержащихся в продуктах горения, всасываясь через ворсинки бронхо-легочной системы, слизистую носа, попадает в организм и оказывает токсическое воздействие на него. Кроме этого, вдыхание смога чревато психосоматическими изменениями в организме – у людей могут появиться панические атаки, ощущения нехватки воздуха, бронхоспазма", – рассказала врач.

Малиновская рекомендовала лишний раз не выходить из дома в период смога или делать это в маске. Эксперт посоветовала чаще проводить в квартире влажную уборку. Она также подчеркнула, что для детей, пожилых граждан и беременных смог особенно вреден.

Ранее главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов рассказал, что делать людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями в условиях сильного задымления. Специалист рекомендовал таким гражданам в период распространения природных пожаров переехать в то место, где задымление отсутствует или выражено значительно меньше.

Если возможности уехать нет, продолжил врач, то рекомендуется оставаться в помещении с закрытыми окнами. Однако важно, чтобы внутри был кондиционер, а окна выходили не на солнечную сторону, пояснил кардиолог.