Кардиолог посоветовал людям с болезнями сердца переехать подальше от смога

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Главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов рассказал, что делать людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями в условиях сильного задымления.
"В период распространения природных пожаров и задымлений гражданам с сердечно-сосудистыми заболеваниями при возможности необходимо переехать в то место, где задымление отсутствует или выражено значительно меньше", – приводит слова специалиста РИА Новости.
Если возможности уехать нет, продолжил врач, то рекомендуется оставаться в помещении с закрытыми окнами. Однако важно, чтобы внутри был кондиционер, а окна выходили не на солнечную сторону, пояснил кардиолог. Кроме того, тем, кто получает лечение, необходимо продолжить строго соблюдать врачебные предписания.
Ранее инфекционист Николай Малышев заявил, что дым от лесных пожаров в Рязанской области может осложнить течение коронавируса или вызвать проблемы у тех, кто уже переболел. Перенесшим COVID-19 он посоветовал временно уехать в другую локацию. Если такой возможности нет, следует реже выходить на улицу, чаще делать дома влажную уборку, принимать душ и промывать слизистые.
Причиной лесных пожаров в Рязанской области, откуда смог пришел в Москву, стало неосторожное обращение с огнем, сообщили ранее в МЧС России. Возбуждено уголовные дело по статье об уничтожении или повреждении лесных насаждений.
Столичные власти направили в регион 240 спасателей и 78 единиц техники. В тушении также принимают участие два вертолета Московского авиационного центра. На них установлены водосливные устройства емкостью 5 и 15 тонн соответственно.
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