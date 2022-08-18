В МЧС назвали причину лесных пожаров в Рязанской области

Фото: ТАСС/МЧС России

Причиной лесных пожаров в Рязанской области стало неосторожное обращение с огнем, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Причиной пожаров в Кудомском участковом лесничестве стало неосторожное обращение с огнем. Устанавливаются причастные к этому лица", – рассказал собеседник информагентства.

В связи с произошедшими двумя лесными пожарами МЧС России возбудило уголовное дело по статье об уничтожении или повреждении лесных насаждений.

Заместитель председателя правительства региона Дмитрий Филиппов ранее заявил, что причиной природных пожаров стала сухая гроза.

Генпрокуратура России ранее поручила провести дополнительные проверки лесных хозяйств в связи с пожарами в Рязанской области. Сотрудники ведомства оценят причины возгораний и масштаб профилактических мероприятий.

Столичные власти направили 240 спасателей и 78 единиц техники в Рязанскую область для оказания помощи в тушении лесных пожаров. Два вертолета Московского авиационного центра принимают участие в тушении. На них установлены водосливные устройства емкостью 5 и 15 тонн соответственно.

Возгорание в Рязанской области стало причиной смога в Москве. Предполагается, что подобная ситуация сохранится в городе в ближайшие дни.

