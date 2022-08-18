В Подмосковье оценили влияние смога из-за пожаров в Рязанской области на экологию

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Смог на юго-западе Московской области, который возник из-за природного пожара в Рязанской области, не несет экологического ущерба столичному региону. Запах гари может ощущаться еще несколько дней из-за жаркой безветренной погоды, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства экологии и природопользования.

Отмечается, что в ночь на 18 августа специалисты выехали в городской округ Серпухов, чтобы проанализировать качество воздуха. Эксперты оценили содержание в воздухе 19 основных загрязняющих веществ.

"Есть незначительный рост концентраций взвешенных веществ, оксида и диоксида азота, оксида углерода, но превышений предельно допустимых концентраций не выявлено, содержание колеблется от 0,3 до 0,9 ПДК", – приводятся в сообщении слова главы министерства Тихона Фирсова.



Он отметил, что экологических угроз Подмосковью в настоящее время нет, ситуация находится под контролем.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал жителям Москвы временно ограничить пребывание детей на улице и носить медицинские маски в связи с распространением запаха гари от лесных пожаров. Также в условиях задымления рекомендуется ограничить физические нагрузки и работы на отрытом воздухе, использовать средства защиты органов дыхания и регулярно проводить влажную уборку в помещениях.

Кроме того, в Роспотребнадзоре посоветовали обильно пить щелочную минеральную воду, зеленый чай и несладкие отвары брусники и шиповника.

Накануне запах гари и небольшой смог появились в нескольких районах Москвы. Отмечалось, что запах с утра 17 августа чувствовался в районе Крылатское, недалеко от Боровского шоссе, в Зюзине и Можайском, в Солнцеве, а также на юго-востоке. В Рослесхозе сообщили, что источником задымления стал лесной пожар в Рязанской области.

Утром 18 августа запах гари от рязанских пожаров достиг северных районов Москвы. В Роспотребнадзоре сообщили об усилении контроля за состоянием воздуха из-за появления смога в столице. Специалисты ведомства производят забор воздуха во всех административных округах.

Ситуация с появлением в Москве запаха гари находится на особом контроле городского главка МЧС.