Пожарный рассказал о сложностях тушения возгораний в Рязанской области

Фото: Минобороны РФ

Особенность пожаров в Рязанской области, ставших причиной смога в Москве, заключается в сочетании 3 видов возгораний. Об этом "Ленте.ру" рассказал координатор направления "Реагирование" группы "Добровольные лесные пожарные Центрального региона" Владимир Кастрель.

"Я вижу по данным торфяных контуров, что там есть торф и вследствие лесного пожара там могут возникать торфяные пожары. Там есть низовой лесной пожар, и сейчас периодически поступают сообщения о том, что низовой пожар переходит в верховой", – объяснил доброволец.

Из-за труднопроходимой местности тушить пожар сложнее, уточнил Кастрель. Низкая влажность и ветер являются причинами увеличения площади лесных пожаров: возгорание переходит с низового в верховой слой, начинают гореть кроны деревьев.

"Такие пожары опасны и требуют больших ресурсов на тушение", – сказал Кастрель.

Сложность в тушении также создают минимальное количество воды в каналах и реках и высокая плотность населения. Из-за последней особенности пожарные не могут использовать более эффективные методы пожаротушения, заключил эксперт.

Ранее стало известно, что причиной лесных пожаров в Рязанской области назвали неосторожное обращение с огнем. В связи с произошедшими двумя лесными пожарами МЧС России возбудило уголовное дело по статье об уничтожении или повреждении лесных насаждений.