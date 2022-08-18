Концентрация загрязняющих веществ в Москве снизилась в 7 раз – Мосэкомониторинг

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В Москве в 7 раз снизилась концентрация загрязняющих веществ в воздухе в сравнении с утренними часами. Об этом сообщается в телеграм-канале "Мосэкомониторинга".
Данные о состоянии воздуха зафиксировали в 17:00 18 августа. По данным специалистов, превышений гигиенических нормативов не зафиксировано.
"Экологическая обстановка остается на контроле", – говорится в сообщении.
Получить информацию о качестве воздуха в Москве жители смогут, перейдя по ссылке.
Ранее власти Рязанской области, откуда в Москву пришел смог, заявили, что причиной лесных пожаров стала сухая гроза. Об этом в четверг, 18 августа, сообщил заместитель председателя правительства региона Дмитрий Филиппов.
До этого в Дептрансе Москвы рассказали о мерах по борьбе со смогом в столичном метрополитене. На станциях метро в усиленном режиме следят за качеством воздуха и корректируют режим работы вентиляционных шахт при признаках попадания запаха гари или смога.
В новых вагонах подвижных составов установлены специальные воздушные фильтры и системы обеззараживания воздуха.
В Москве усилили контроль за состоянием воздуха из-за пожаров в Рязанской области
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: