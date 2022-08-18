Концентрация загрязняющих веществ в Москве снизилась в 7 раз – Мосэкомониторинг

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Москве в 7 раз снизилась концентрация загрязняющих веществ в воздухе в сравнении с утренними часами. Об этом сообщается в телеграм-канале "Мосэкомониторинга".

Данные о состоянии воздуха зафиксировали в 17:00 18 августа. По данным специалистов, превышений гигиенических нормативов не зафиксировано.

"Экологическая обстановка остается на контроле", – говорится в сообщении.

Получить информацию о качестве воздуха в Москве жители смогут, перейдя по ссылке.

Ранее власти Рязанской области, откуда в Москву пришел смог, заявили, что причиной лесных пожаров стала сухая гроза. Об этом в четверг, 18 августа, сообщил заместитель председателя правительства региона Дмитрий Филиппов.

До этого в Дептрансе Москвы рассказали о мерах по борьбе со смогом в столичном метрополитене. На станциях метро в усиленном режиме следят за качеством воздуха и корректируют режим работы вентиляционных шахт при признаках попадания запаха гари или смога.

В новых вагонах подвижных составов установлены специальные воздушные фильтры и системы обеззараживания воздуха.

