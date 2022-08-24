Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области 24 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 24 августа, сообщает Гидрометцентр.

Предупреждение выпустили из-за пожароопасности. Действовать оно будет до 14:00 25 августа. Отмечается, что есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Также в Москве предупредили об очень высокой температуре с 12:00 до 18:00 25 августа. По информации РИА Новости, в столице сохраняется легкая дымка от лесных пожаров в соседних областях, при этом запах гари во многих районах уже не ощущается.

Относительно чистый воздух зафиксирован на Северо-Западе и Западе Москвы, в центре еще ощущаются остаточные явления.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что в столице ожидается самая жаркая рабочая неделя за все лето.

Как отметил специалист, столбик термометра установится на отметке в 30–32 градуса. По его словам, стоит ожидать практически полного отсутствия осадков. Он также уточнил, что смог в Москве будет до тех пор, пока будет жаркая погода.

Росгидромет прогнозирует температуру выше нормы на 7–10 градусов на большей части Северо-Западного федерального округа с 24 по 28 августа. Температура будет достигать 27–32 градусов тепла. В Центральном федеральном округе прогнозируется 28–33 градусов тепла.

По словам Романа Вильфанда, на юге Центрального федерального округа температура в ближайшие пять дней будет достигать 34 градусов тепла. В свою очередь, в регионах Поволжского федерального округа температура будет превышать климатическую норму на 6–9 градусов. Столбики термометров будут достигать 30–34 градусов тепла.

Также аномальное тепло будет в Южном федеральном округе – в Сочи и Туапсинском районе, где температура может достигнуть 37–38 градусов тепла. В регионах Уральского федерального округа, в частности, в Ханты-Мансийском автономном округе, Пермском крае, на юге Свердловской, Курганской областей днем ожидается до 27–30 градусов тепла.