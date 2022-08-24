Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области 24 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 24 августа, сообщает Гидрометцентр.
Предупреждение выпустили из-за пожароопасности. Действовать оно будет до 14:00 25 августа. Отмечается, что есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.
Также в Москве предупредили об очень высокой температуре с 12:00 до 18:00 25 августа. По информации РИА Новости, в столице сохраняется легкая дымка от лесных пожаров в соседних областях, при этом запах гари во многих районах уже не ощущается.
Относительно чистый воздух зафиксирован на Северо-Западе и Западе Москвы, в центре еще ощущаются остаточные явления.
Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что в столице ожидается самая жаркая рабочая неделя за все лето.
Как отметил специалист, столбик термометра установится на отметке в 30–32 градуса. По его словам, стоит ожидать практически полного отсутствия осадков. Он также уточнил, что смог в Москве будет до тех пор, пока будет жаркая погода.
Росгидромет прогнозирует температуру выше нормы на 7–10 градусов на большей части Северо-Западного федерального округа с 24 по 28 августа. Температура будет достигать 27–32 градусов тепла. В Центральном федеральном округе прогнозируется 28–33 градусов тепла.
По словам Романа Вильфанда, на юге Центрального федерального округа температура в ближайшие пять дней будет достигать 34 градусов тепла. В свою очередь, в регионах Поволжского федерального округа температура будет превышать климатическую норму на 6–9 градусов. Столбики термометров будут достигать 30–34 градусов тепла.
Также аномальное тепло будет в Южном федеральном округе – в Сочи и Туапсинском районе, где температура может достигнуть 37–38 градусов тепла. В регионах Уральского федерального округа, в частности, в Ханты-Мансийском автономном округе, Пермском крае, на юге Свердловской, Курганской областей днем ожидается до 27–30 градусов тепла.
В столице ожидается рекордная за 125 лет жара на этой неделе
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: