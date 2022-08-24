В Росгидромете рассказали о погоде в Москве в последние выходные лета

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В последние выходные лета москвичей ждет жара, рассказал Москве 24 заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов отметил, что текущая рабочая неделя станет самой жаркой в столице за все лето. Столбик термометра в эти дни установится на отметке в 30–32 градуса.
По прогнозам Цыганкова, тенденция сохранится и в грядущие выходные. "У нас конец августа, а погода все еще летняя, соответствует середине лета. Стоит область высокого давления и будет стоять еще до конца месяца практически", – говорит эксперт.
При этом в понедельник, 29 августа, в столице прогнозируется переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется выше нормы, до 26…31 градуса, говорит метеоролог.
"Пока официальный прогноз у нас до 30 августа. По прогнозу, переменная облачность и кратковременный дождь, предварительно, 24...29 градусов, то есть тоже тепло", – заключил Цыганков.
Ранее начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок рассказал, что москвичей в сентябре ожидает мягкая погода в пределах климатической нормы. Специалист отметил, что после сильной жары вряд ли сразу наступит холод.
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