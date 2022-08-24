Синоптик рассказал, когда в Москве уменьшится смог от лесных пожаров

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Уменьшения смога от лесных пожаров в Московском регионе стоит ожидать с 25–26 августа. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, в среду, 24 августа, ветер будет юго-восточным, а в последующем он изменит направление на более южное. Вильфанд напомнил, что Рязанская область, где спасатели пытаются справиться с лесными пожарами, находится на юго-востоке.
Вместе с тем эксперт подчеркнул, что сложившиеся обстоятельства не представляют опасности, так как предельно допустимая норма концентрации вредных веществ в воздухе не была превышена ни разу. Синоптик отметил, что смог может лишь доставлять дискомфорт, однако проблемой для москвичей станет жара.
"В среду, четверг прогнозируется 30–33 градуса. Это очень впечатляюще. Начиная с пятницы жара совсем немного спадет, ожидается 26–29 градусов, а в воскресенье – вновь до 30 градусов", – приводит слова Вильфанда ТАСС.
Кроме того, синоптик призвал не ждать особых перемен в погоде и в начале следующей недели.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что появившиеся в Москве запах гари и дымка не представляют угрозы для здоровья москвичей. В ведомстве добавили, что превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе после отбора проб в разных округах города не выявлено.
Москвичи начали чувствовать запах гари в городе из-за пожаров в Рязанской области. Вместе с тем в комплексе городского хозяйства столицы рассказали, что состояние воздуха остается в пределах нормы. В Росавиации подчеркнули, что, несмотря на смог, аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский продолжают работать в штатном режиме.
Жители Сергиева Посада показали кадры дыма от лесных пожаров
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