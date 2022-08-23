В Роспотребнадзоре сообщили, что появившаяся дымка не угрожает здоровью жителей столицы

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Появившиеся в Москве запах гари и дымка не представляют угрозы для здоровья москвичей, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"Появление дымки и запаха гари в столице, связанные с неблагоприятными метеоусловиями и лесными пожарами в Рязанской и Владимирской областях, сопровождаемые неприятным запахом, не представляют опасности для здоровья жителей города", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что превышений предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе после отбора проб в разных округах города не выявлено. При этом Роспотребнадзор продолжит усиленный контроль за загрязнением воздуха в столице до нормализации обстановки.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил об ухудшении экологической ситуации в столичном регионе из-за увеличения концентрации продуктов горения лесных пожаров в воздухе. Синоптик рекомендовал москвичам прикрыть окна, включить кондиционер, очиститель или освежитель воздуха.

Москвичи начали чувствовать запах гари в городе из-за пожаров в Рязанской области. Вместе с тем в комплексе городского хозяйства столицы рассказали, что состояние воздуха остается в пределах нормы. В Росавиации подчеркнули, что, несмотря на смог, аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский продолжают работать в штатном режиме.

