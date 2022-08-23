Врач рассказала, чем опасен для беременной женщины смог

Фото: depositphotos/Shebeko

Врач – акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, гемостазиолог, руководитель экспертного центра женского здоровья Института репродуктивной медицины REMEDI Мария Селихова рассказала, что состояние беременных женщин во время смога может ухудшаться. Об этом сообщает "Газета.ру".

По ее словам, во время смога в воздухе присутствуют вещества, затрудняющие поступление в легкие кислорода.

Селихова уточнила, что во время смога беременные могут испытывать головную боль, повышенную утомляемость, а женщины с аллергией и бронхиальной астмой могут столкнуться с обострением этих заболеваний. Поэтому, по словам специалиста, важно консультироваться с врачом.

"Во время смога обязательно консультироваться с врачами для облегчения состояния. Основное правило в период задымления – ограничить пребывание на улице, а в помещениях плотно закрывать двери и окна. Важно, чтобы в доме было достаточно влажно", – отметила Селихова.

Врач посоветовала надевать респираторы и марлевые повязки на улице, употреблять легкие продукты и соблюдать питьевой режим. Также гинеколог рекомендовала носить одежду из дышащих материалов, чаще промывать нос и горло, принимать душ.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил об ухудшении экологической ситуации в столичном регионе из-за увеличения концентрации продуктов горения лесных пожаров в воздухе. Синоптик рекомендовал москвичам прикрыть окна, включить кондиционер, очиститель или освежитель воздуха.

Москвичи начали чувствовать запах гари в городе из-за пожаров в Рязанской области. Вместе с тем в комплексе городского хозяйства столицы рассказали, что состояние воздуха остается в пределах нормы. В Росавиации подчеркнули, что, несмотря на смог, аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский продолжают работать в штатном режиме.

