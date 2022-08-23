Климатолог рассказал, каким будет сентябрь в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок в разговоре с Москвой 24 спрогнозировал, что москвичей в сентябре ожидает мягкая погода в пределах климатической нормы.

Ранее жителей столицы предупредили, что неделя с 22 по 28 августа станет самой жаркой за все лето. По словам руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова, в эти дни практически не будет осадков. Вместе с тем столбики термометров поднимутся до 30–32 градусов.

"Хотя лето прогнозировалось в пределах нормы, но к нам из Европы пришел их провокационный антициклон, вот он и нас терзает. Но будем надеяться, что сентябрь окажется достаточно благоприятным. В климатических нормах, скорее всего", – говорит Терешонок.





Николай Терешонок начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Скорее всего, такая погода продержится до сентября, а дальше будут какие-то изменения. Но я думаю, что после большой жары сразу холод вряд ли наступит. Гидрометцентр прогнозирует, что будет довольно-таки мягкий сентябрь. Я тоже предполагаю, что так будет.

Специалист допустил, что из-за глобального потепления температура в городе со временем будет постепенно повышаться.

"Я занимаюсь в основном глобальным потеплением, и особенно в Московском регионе есть очень интересные наработки. Одно скажу: в настоящее время люди ездят греться и отдыхать на юг. Я думаю, что придет такое время, что люди будут ездить отдыхать от жары на север: в Архангельск, Мурманск, на Арктическое побережье Чукотки и так далее", – заключил климатолог.

Ранее россиянам рассказали, как будет меняться климат в стране. По словам ведущего научного сотрудника Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Елены Акентьевой, температура продолжит подниматься на Земле, несмотря на разные экологические программы. Таким образом, к середине этого века зима может стать теплее на 3–5 градусов. Также температура поднимется в летний период на 1–3 градуса.

