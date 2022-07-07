Жаркая погода будет приходить в Москву чаще ближайшие 10 лет – синоптик

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Увеличение повторяемости волн тепла и жаркой погоды ожидает Москву ближайшие 10 лет, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Волна тепла – такое ласковое название, но на самом деле – ох, какое негативное. Примерно на 40% количество волн тепла увеличивается. Увеличивается количество оттепелей", – приводит слова Вильфанда ТАСС.
Ранее руководитель Гидрометцентра России рассказал, что средняя температура воздуха зимой в Москве за последние 30 лет увеличилась почти на два градуса.
Вильфанд уточнил, что средняя летняя температура в столице за этот период времени увеличилась на 1,1 градуса, весенняя – на 1 градус, осенняя – на 0,8 градуса. Из-за того что температура стала выше, московские зимы стали также заметно дождливее.
В последние годы в мегаполисах стало больше погодных аномалий, изменился ветровой режим, появились интенсивные осадки. Вильфанд отметил, что крупные города называют островами тепла. Это связано с тем, что солнечные лучи прогревают стены высотных зданий, в то время как в сельской местности прогревается почва. Между стенами еще происходит передвижение воздушных масс.
Гроза, ливень и шквалистый ветер ожидаются в Москве до конца суток
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