25 августа стало самым жарким днем в Москве с 1988 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве побит температурный рекорд 1988 года. Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.
Температура воздуха в столице превысила показатель 34-летней давности в 29,3 градуса и достигла к полудню 30,3 градуса тепла. Такой показатель зафиксировала главная столичная метеостанция на ВДНХ, уточнили в Гидрометцентре.
Однако главный температурный рекорд – 33,9 градуса – был зафиксирован 25 августа 1897 года. Наблюдения за температурой воздуха в Москве ведут с 1879 года, заявил специалист учреждения.
"Этот рекорд конца XIX века побит, скорее всего, не будет", – добавил представитель Гидрометцентра.
Синоптики отметили, что 25 августа воздух может прогреться до 32–34 градусов тепла.
Ранее сотрудники МЧС Москвы предупредили горожан об аномальной жаре в период с 24 по 29 августа. Они отметили, что температура воздуха в столице окажется на 7 градусов выше нормы.
В связи с аномальными погодными условиями москвичам порекомендовали носить одежду светлых тонов, не проводить много времени на солнце, а также употреблять достаточное количество воды. Также в ведомстве напомнили о нежелательном купании в неизвестных и не предназначенных для этого местах.
Кроме того, 25 августа из-за жары в Москве вновь начали раздавать воду в столичном метро. Пассажиры могут бесплатно получить бутылки с водой с 11:30 на станциях "Технопарк", "Выхино", "Фили", "Филевский парк", "Пионерская", "Багратионовская", "Студенческая" и "Кутузовская". Воду также раздают пассажирам транспорта МЖД.
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