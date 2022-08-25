В столичном метро начали раздавать воду из-за жары

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Пассажирам Московского метрополитена начали предлагать бесплатную питьевую воду из-за сильной жары. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Москвичи с 11:30 могут получить бутылки с водой на восьми станциях метро:



"Технопарк";

"Выхино";

"Фили";

"Филевский парк";

"Пионерская";

"Багратионовская";

"Студенческая";

"Кутузовская".

Также бутылки с питьевой водой предлагают посетителям автостанции "Орехово", пассажирам железнодорожного транспорта и экспресс-автобусов до столичных аэропортов.

В частности, раздачу питьевой воды с 12:00 организовали в автобусах ООО "Аэроэкспресс", курсирующих между станцией метро "Домодедовская" и аэропортом Домодедово и между станцией метро "Ховрино" и аэропортом Шереметьево.

Кроме того, Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) организует раздачу питьевой воды в вечерние часы пик на Ярославском, Курском, Казанском, Павелецком, Белорусском, Киевском и Савеловском вокзалах, а также на железнодорожных станциях Мытищи, Подольск, Выхино, Железнодорожная, Одинцово, Лобня, Тушинская, Окружная, Пушкино, Площадь трех вокзалов, Расторгуево, Ольгино, Раменское, Нахабино, Славянский бульвар, Павшино, Нижегородская, Щербинка, Домодедово, Солнечная, Люберцы-1, Апрелевка.

"На Ленинградском вокзале перевозчик МТППК раздает питьевую воду при температуре воздуха выше 30 градусов", – добавили в Дептрансе.

Ранее руководитель прогностического центра "МЕТЕО" Александр Шувалов рассказал, что в столице жаркая погода продержится вплоть до начала сентября. По его словам, погода, установившаяся в столице в начале этой недели, стала самой жаркой за весь XXI век.

Синоптик посоветовал горожанам избегать нахождения под открытым солнцем в разгар рабочего дня и следить за водным балансом.

