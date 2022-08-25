Синоптик пообещал москвичам жару до осени

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице жаркая погода продержится вплоть до начала сентября, рассказал руководитель прогностического центра "МЕТЕО" Александр Шувалов. Об этом сообщает News.ru.

По его словам, погода, установившаяся в столице в начале этой недели, стала самой жаркой за весь 21 век.

"Тут надо понимать, что август в Москве стал самым жарким за весь 21 век. А текущая рабочая неделя является самой жаркой за все лето. Осадков также не предвидится до начала сентября. Знойная погода сменится жарой послабее и полностью уйдет только к началу учебного года", – рассказал Шувалов.

Синоптик посоветовал горожанам избегать нахождения под открытом солнцем в разгар рабочего дня и следить за водным балансом.

Ранее сразу три температурных рекорда зафиксировали в РФ во вторник, 23 августа. Так, впервые за 50 лет в Великом Новгороде отметки термометров показали 29,9 градуса. В Пскове же рекордной стала температура в 31,5 градуса. А в Салехарде воздух прогрелся до 26,3 градуса. При этом такого в регионе не было 49 лет.

До этого москвичей предупредили об аномальной жаре до конца недели. Отмечалось, что с 24 по 29 августа в городе температура воздуха поднимется на семь градусов выше нормы.