Вильфанд сообщил, что уровень воды в ряде рек России понизился до опасных значений

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Опасно низкий уровень воды фиксируется в реках в Нижегородской, Кировской, Ленинградской областях, Коми, Хакасии, Дагестане и Красноярском крае. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он добавил, что это будет препятствовать судоходству в ближайшие дни.

В свою очередь, как добавил Вильфанд, в Алтайском крае и Республике Алтай, в Томской области, Забайкалье, Ямало-Ненецком автономном округе уровень воды в реках ниже неблагоприятно низкой отметки. Это означает, что только некоторые виды судов могут ходить по ним в ближайшее время, добавил метеоролог.

Ранее сразу три температурных рекорда зафиксировали в РФ во вторник, 23 августа. Так, впервые за 50 лет в Великом Новгороде отметки термометров показали 29,9 градуса. В Пскове же рекордной стала температура в 31,5 градуса. А в Салехарде воздух прогрелся до 26,3 градуса. При этом такого в регионе не было 49 лет.

До этого москвичей предупредили об аномальной жаре до конца недели. Отмечалось, что с 24 по 29 августа в городе температура воздуха поднимется на семь градусов выше нормы.