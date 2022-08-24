Климатолог рассказала, грозит ли России сильнейшая за 500 лет засуха

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Засуха из Европы вряд ли успеет добраться до России. Об этом Москве 24 сообщила климатолог, доктор географических наук, действительный член Русского географического общества Нина Зайцева.

Ранее в Еврокомиссии (ЕК) рассказали, что засуха на фоне аномальной жары в Европе может оказаться худшей минимум за последние 500 лет. Соответствующий прогноз пока носит предварительный характер. В конце сезона эти данные необходимо подтвердить, уточнили в ЕК.

По словам Зайцевой, в целом засуха в Европе может привести к серьезным последствиям.

"Маловероятно, что будет голод, потому что все-таки сейчас такое время, когда очень сильно развита торговля и прочее. Но трудностей будет, безусловно, много. Обмеление рек – это очень серьезное явление. Это значит, что сейчас нарушена связь, а крупные европейские реки – это связующие разные страны пути", – пояснила она.

При этом специалист подчеркнула, что до наших широт такая засуха вряд ли доберется.

"Потому что засуха – это устойчивая жаркая погода. Она бывает в случаях, когда над регионом, а западная Европа – это, безусловно, большой регион, устанавливается область высокого давления", – отметила эксперт. Она уточнила, что эта область не движется так быстро, как, например, циклон, и "если она стоит на месте, то по законам физики просто распадается". "Даже если его (антициклон. – Прим. ред.) какой-то мощный циклон с Атлантики подвинет к нам, он все равно придет к нам уже ослабленным", – добавила Зайцева.



Нина Зайцева климатолог, доктор географических наук, действительный член Русского географического общества Синоптики еще сейчас говорят о том, что где-то к 1 сентября у нас могут зарядить дожди. Поэтому это (засуха. – Прим. ред.) маловероятно.

Ранее Bloomberg сообщило, что рекордная засуха и обмеление рек ухудшат энергетический кризис в Европе, лишившейся прежнего объема поставок российского газа. Авторы статьи отметили, что климатический кризис произошел в худшее из возможных времен, когда Европа погрузилась в кризис энергоснабжения.

