Сразу три температурных рекорда зафиксировали в РФ 23 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сразу три температурных рекорда зафиксировали в РФ во вторник, 23 августа, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Так, впервые за 50 лет в Великом Новгороде отметки термометров показали 29,9 градуса. В Пскове же рекордной стала температура в 31,5 градуса. А в Салехарде воздух прогрелся до 26,3 градуса. При этом такого в регионе не было 49 лет.

Ранее москвичей предупредили об аномальной жаре до конца недели. Отмечалось, что с 24 по 29 августа в городе температура воздуха поднимется на семь градусов выше нормы.

Кроме того, до этого Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 24 августа. Предупреждение выпустили из-за пожароопасности. Действовать оно будет до 14:00 25 августа.

