Бутылки с водой продолжили раздавать на станциях метро и МЦК из-за жары

В метро и на МЦК начали раздавать бутылки с водой из-за жары. Получить их можно на станциях "Технопарк", "Выхино", "Фили", "Филевский парк", "Пионерская", "Багратионовская", "Студенческая", "Кутузовская" и "Окружная". В списке также есть автостанция "Орехово".

Специалисты мониторят температуру и, если необходимо, число платформ, где можно будет взять бесплатно воду, увеличат. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.