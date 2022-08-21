Фото: Москва 24/Александр Авилов

Две парковки в центре Москвы закроют с 22 августа из-за фестиваля "Спасская башня", сообщает телеграм-канал "Дептранс. Оперативно".

Для горожан не будут доступны парковки со шлагбаумом на Болотной улице и в Ветошном переулке. Ограничения будут действовать до 4 сентября.

Ранее сообщалось, что оплату на выезде введут на 59 парковках со шлагбаумом в Москве.

Как отмечал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, новая система будет экологичной за счет отказа от бумажных чеков в пользу электронных.