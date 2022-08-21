59 парковок со шлагбаумом в Москве оснастят новым оборудованием. Можно будет платить за парковку прямо на выезде с нее.

Это гораздо удобнее для водителей, не нужно искать терминал. К тому же решили отказаться от бумажных чеков. Получить квитанцию можно электронно, отсканировав QR-код. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.