В воздухе Москвы зафиксировано снижение концентрации взвешенных частиц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Специалисты зафиксировали в столице снижение концентрации взвешенных частиц в воздухе, пришедшие в город из районов, в которых действуют природные пожары. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В настоящее время, несмотря на продолжающийся перенос воздушных масс из районов очагов природных пожаров, благодаря улучшению процессов рассеивания в атмосфере и небольшому дождю отмечено снижение в воздухе взвешенных частиц, из-за которых жители отдельных районов ощущали запах гари в утренние часы", – приводятся слова Бирюкова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

Уточняется, что концентрация этих частиц не превышает допустимых значений. По данным ГПБУ "Мосэкомониторинг", концентрация частиц в пять раз ниже установленных нормативов.

Ранее в столичном главке МЧС сообщил, что московские спасатели бросили все силы на ликвидацию последствий запаха гари. Отмечалось, что угрозы населению нет.

До этого Мосэкомониторинг сообщил, что концентрация загрязняющих веществ в воздухе в Москве снизилась в 8 раз в сравнении с утренними часами 18 августа.

Причиной смога в Москве стали лесные пожары в Рязанской области. По прогнозам синоптиков, запах гари сохранится в городе в ближайшие дни.