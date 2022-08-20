Специалисты Роспотребнадзора берут пробы воздуха в столице из-за запаха гари

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты Роспотребнадзора берут пробы воздуха в Москве из-за появления запаха гари. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В связи с появлением в Москве запаха гари, связанного с неблагоприятными метеоусловиями, управлением Роспотребнадзора по Москве организован отбор проб воздуха в разных частях города для исследования на загрязняющие вещества, в том числе связанные с процессом горения", – говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре уточнили, что о результатах проведенных исследований сообщат дополнительно.

Ранее в столичном главке МЧС сообщил, что московские спасатели бросили все силы на ликвидацию последствий запаха гари. Отмечалось, что угрозы населению нет.

До этого Мосэкомониторинг сообщил, что концентрация загрязняющих веществ в воздухе в Москве снизилась в 8 раз в сравнении с утренними часами 18 августа.

Причиной смога в Москве стали лесные пожары в Рязанской области. По прогнозам синоптиков, запах гари сохранится в городе в ближайшие дни.