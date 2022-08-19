Концентрация загрязняющих веществ в воздухе Москвы снизилась в 8 раз

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Концентрация загрязняющих веществ в воздухе в Москве снизилась в 8 раз в сравнении с утренними часами 18 августа. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Мосэкомониторинга.

Данные о качестве воздуха в столице зафиксировали в 14:00 19 августа.

"Превышений гигиенических нормативов не зафиксировано", – говорится в сообщении.

В утренние часы 19 августа специалисты Мосэкомониторинга сообщили о снижении концентрации загрязняющих веществ в воздухе столицы в 5 раз. Данные о качестве воздуха зафиксировали в 08:00. Специалисты также отмечали, что превышений гигиенических нормативов зафиксировано не было.

Причиной смога в Москве стали лесные пожары в Рязанской области. По прогнозам синоптиков, запах гари сохранится в городе в ближайшие дни.

Столичные власти направили 240 спасателей и 78 единиц техники в Рязанскую область для оказания помощи в тушении лесных пожаров. Два вертолета Московского авиационного центра принимают участие в тушении. На них установлены водосливные устройства емкостью 5 и 15 тонн соответственно.

