Летом 2022 года выросли цены на поездки по России

По оценкам специалистов, стоимость туров на отечественные курорты летом 2022 года достигла показателей путевок в Египет и Турцию.

Отмечается, что отпуск в Краснодарском крае подорожал до 15 процентов за год. Об этом сообщают туроператоры. Аналогичная тенденция отмечается и в Сочи. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.