Посольство Латвии приостановило выдачу виз гражданам РФ

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Латвия приостановила выдачу виз для граждан России в связи с международной обстановкой. Об этом говорится в сообщении на сайте посольства республики в РФ.

"В связи с международной ситуацией, в посольстве Латвийской Республики в РФ на неопределенный срок приостановлен прием заявлений на получение визы для граждан РФ", – говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония предложит европейским странам закрыть въезд для россиян.

Он подчеркнул, что Таллин уже прекратил выдачу россиянам новых виз, однако они продолжают прибывать в Эстонию по визам, полученным в других государствах Шенгенской зоны. В связи с этим политик призывает к общеевропейским ограничениям.

