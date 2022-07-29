В "Атриуме" и "Авиапарке" в Москве открылись магазины Mango

Видео: телеграм-канал ТЦ "Авиапарк"

В торговых центрах "Атриум" и "Авиапарк" в Москве после долгого простоя открылись магазины испанского ретейлера Mango.

О возвращении магазина в ТЦ "Атриум" говорится в телеграм-канале газеты "Известия". В свою очередь, в телеграм-канале "Авиапарка" появилось видео о возобновлении работы Mango и в этом торговом центре.

Отмечается, что сейчас там распродают старые запасы, новые поступления ожидаются в августе.

Ранее стало известно, что турецкая компания Fiba Retail, развивавшая бренд Marks&Spencer в России, решила стать франчайзи Mango.

До этого появилась информация, что Mango может возобновить работу в торговом центре "Атриум" в июле.

Прежде сообщалось, что бренд одежды Mango решил окончательно уйти из России. Отмечалось, что сеть уже договорилась с несколькими партнерами о передаче магазинов, которые в дальнейшем станут франшизами. При этом в компании планируют сохранить 800 рабочих мест.

