Появились подробности работы обновленного Levi's в Москве

Фото: Москва 24

Ассортимент в открывшемся под новым брендом магазине джинсовой одежды Levi Strauss&Co (Levi's) остался прежним, поменялось лишь название магазина, удалось узнать Москве 24.

"Все то же самое, да. И название то же осталось, просто магазин называется по-другому", – рассказал представитель магазина.

По его словам, российская компания выкупила бизнес у официального Levi's, при этом остается открытым вопрос о поставке товара производителя в РФ. Количества продукции должно хватить на полгода.

При этом отмечается небольшое повышение цен на продукцию бренда.

"По цене чуть-чуть поднялись, джинсы, которые стоили 12 тысяч, сейчас стали на 4–5 тысяч дороже, потому что это единственный магазин в Москве", – уточнил собеседник.

Ранее сообщалось, что в ТЦ "Авиапарк" под новым брендом открылся магазин джинсовой одежды Levi Strauss&Co.

Магазин получил название JNS. Находится он на том же месте – возле аквариума на первом этаже.

В мае американская сеть Levi's решила окончательно покинуть российский рынок. Компания остановила поставки товаров и искала покупателей на часть своих магазинов в России.

