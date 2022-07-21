Появились подробности работы обновленного Levi's в Москве

Фото: Москва 24
Ассортимент в открывшемся под новым брендом магазине джинсовой одежды Levi Strauss&Co (Levi's) остался прежним, поменялось лишь название магазина, удалось узнать Москве 24.
"Все то же самое, да. И название то же осталось, просто магазин называется по-другому", – рассказал представитель магазина.
По его словам, российская компания выкупила бизнес у официального Levi's, при этом остается открытым вопрос о поставке товара производителя в РФ. Количества продукции должно хватить на полгода.
При этом отмечается небольшое повышение цен на продукцию бренда.
"По цене чуть-чуть поднялись, джинсы, которые стоили 12 тысяч, сейчас стали на 4–5 тысяч дороже, потому что это единственный магазин в Москве", – уточнил собеседник.
Ранее сообщалось, что в ТЦ "Авиапарк" под новым брендом открылся магазин джинсовой одежды Levi Strauss&Co.
Магазин получил название JNS. Находится он на том же месте – возле аквариума на первом этаже.
В мае американская сеть Levi's решила окончательно покинуть российский рынок. Компания остановила поставки товаров и искала покупателей на часть своих магазинов в России.
Бренд Levi's вернулся в российские магазины
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