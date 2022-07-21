Levi's открылся под новым брендом JNS в Москве

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В торговом центре "Авиапарк" под новым брендом открылся магазин джинсовой одежды Levi Strauss&Co, сообщается в телеграм-канале ТЦ.

Магазин получил название JNS. Находится он на том же месте – возле аквариума на первом этаже.

В мае сообщалось, что американская сеть Levi's решила окончательно покинуть российский рынок. Компания остановила поставки товаров и искала покупателей на часть своих магазинов в России.

Ранее стало известно, что магазины, принадлежавшие ретейлеру LPP Group, после продажи их китайскому консорциуму будут открываться в РФ под новыми вывесками. Речь идет о брендах Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay.

