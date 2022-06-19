Бренд Mango решил окончательно уйти из России

Бренд одежды Mango решил окончательно уйти из России. Об этом пишут западные СМИ. Марка более двадцати лет работала на российском рынке.

Сообщается, что сеть уже договорилась с несколькими партнерами о передаче магазинов, которые в дальнейшем станут франшизами. При этом в компании планируют сохранить 800 рабочих мест.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

