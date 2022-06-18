Воробьев заявил об интересе нескольких компаний в покупке активов IKEA в РФ

Фото: ТАСС/Валерий Степченков

Приобретением активов компании IKEA в России интересуются 3–4 компании, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Иностранные компании в регионе преимущественно продолжают работать. Но вот IKEA накануне форума объявила об уходе, и, как мы видим, уже там 3–4 покупателя на ее активы есть", – сообщил он в интервью ТАСС.

Ранее IKEA объявила о продаже всех четырех фабрик в России. Компания запланировала поиск новых владельцев для всех российских фабрик, которые располагаются в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. Розничный бизнес IKEA в РФ пока приостановлен, в связи с чем будет сокращен штат сотрудников.

Также появилась информация, что товары шведской компании IKEA стали доступны на "Яндекс.Маркете" и Ozon. Специалисты маркетплейсов проверяют такие предложения для безопасности покупателей.

Отмечалось, что на сервисе "Яндекс.Маркета" желающие могут приобрести мебель, предметы декора и посуду IKEA, на Ozon – предметы обихода.

