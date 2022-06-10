Дерматолог назвала последствия использования просроченной косметики

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Врач-дерматолог Татьяна Егорова рассказала, к каким последствиям может привести использование косметики с истекшим сроком годности. Об этом сообщает News.ru.
По ее словам, это может привести к высыпаниям на коже и аллергическим реакциям. Однако опасных для жизни последствий не будет.
"Просроченная косметика не превращается в яд или какое-то убийственное средство. Кремы чаще всего обсеменяются, то есть сыпь может возникнуть", – рассказала Егорова.
Дерматолог отметила, что зачастую косметика с истекшим сроком годности просто не будет активно действовать в связи с тем, что ингредиенты теряют свою силу. Например, не будет увлажнять кожу. Потеряется и весь полезный эффект от различных экстрактов, входящих в состав средства.
Ранее дерматолог-косметолог Виктория Грибель рассказала, что обладатели сухого типа кожи чаще остальных страдают шелушением. По ее словам, причинами шелушения могут быть внешние и внутренние факторы. К первым относятся морозная и ветреная погода, солнце и сухой воздух в отопительный сезон. В этом случае шелушения можно избежать, если начать использовать средства ухода за кожей.
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