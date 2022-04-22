Дерматолог рассказала, сколько раз в день необходимо умываться

Фото: depositphotos/robertprzybysz
Для поддержания кожи в нормальном состоянии необходимо умываться минимум два раза в день. В ряде случаев человеку может потребоваться и три раза, сообщает Life.ru.
Консультант цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом", врач семейной медицины, дерматолог-косметолог Виктория Грибель рассказала, что кожа имеет свой защитный слой, оберегающий ее от внешнего воздействия, а также предотвращающий развитие кожных заболеваний. Однако такая защита сработает в том случае, если кожа в нормальном состоянии.
"Чем больше город, в котором проживает человек, тем более внимателен он должен быть к своей коже, ее профилактическому очищению два раза в день", – уверена дерматолог.
Грибель отметила, что женщины, очищающие лицо после макияжа лишь мицеллярной водой, также рискуют столкнуться с последствиями.
"Чтобы убрать с кожи городскую и промышленную пыль, иногда требуется даже тройное очищение (то есть умываться не два раза в день, а три, но это правило актуальнее всего для лета)", – подчеркнула специалист.
Ранее визажист Мария Дитятовская перечислила средства для восстановления кожи после зимних холодов. С приходом весны специалист рекомендует использовать солнцезащитные средства, а также энзимы вместо кислот и антиоксидантов. При выборе средств следует ориентироваться на текущее состояние кожи, ее потребности, а также на комфортность текстур косметических средств.
"Доктор 24": весенний уход за кожей
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: