Дерматолог рассказала, сколько раз в день необходимо умываться

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Для поддержания кожи в нормальном состоянии необходимо умываться минимум два раза в день. В ряде случаев человеку может потребоваться и три раза, сообщает Life.ru.

Консультант цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом", врач семейной медицины, дерматолог-косметолог Виктория Грибель рассказала, что кожа имеет свой защитный слой, оберегающий ее от внешнего воздействия, а также предотвращающий развитие кожных заболеваний. Однако такая защита сработает в том случае, если кожа в нормальном состоянии.

"Чем больше город, в котором проживает человек, тем более внимателен он должен быть к своей коже, ее профилактическому очищению два раза в день", – уверена дерматолог.

Грибель отметила, что женщины, очищающие лицо после макияжа лишь мицеллярной водой, также рискуют столкнуться с последствиями.

"Чтобы убрать с кожи городскую и промышленную пыль, иногда требуется даже тройное очищение (то есть умываться не два раза в день, а три, но это правило актуальнее всего для лета)", – подчеркнула специалист.

Ранее визажист Мария Дитятовская перечислила средства для восстановления кожи после зимних холодов. С приходом весны специалист рекомендует использовать солнцезащитные средства, а также энзимы вместо кислот и антиоксидантов. При выборе средств следует ориентироваться на текущее состояние кожи, ее потребности, а также на комфортность текстур косметических средств.

