Россиянам рассказали, как выбрать идеальный шампунь

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При выборе идеального шампуня человек должен ориентироваться на чувство комфорта. После использования подходящего средства должно появиться ощущение промытой головы, сообщает News.ru.

"Вы должны ощущать, что вы промыли голову. Если у вас это ощущение есть, значит, это ваш шампунь. Если при этом не появилась мелкая перхоть, шелушение, зуд, сухость головы, то это идеальный шампунь", – рассказала доктор медицинских наук, профессор Юлия Галлямова.

Она подчеркнула, что универсального способа выбрать шампунь не существует: человек должен учитывать индивидуальные особенности и ориентироваться на собственный комфорт.

Ранее эксперты рассказали, в чем заключается разница между мужскими и женскими шампунями. По статистике, более 80% мужчин моют голову первым попавшимся под руку шампунем, хотя для их волос производители выпускают специальные средства.

Между тем разница между средствами гигиены для мужчин и женщин действительно существует: в составе женских шампуней больше увлажняющих и питательных компонентов. Состав мужских шампуней, наоборот, агрессивнее и рассчитан на более жирную кожу головы.

