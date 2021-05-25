Названа оптимальная частота стирки полотенец

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Австралийский дизайнер интерьера Лиз Амайя рассказала, как часто нужно стирать полотенца, сообщает The Sun.

По ее словам, полотенца, которые используются для тела после душа, необходимо стирать после каждых трех применений, так как они остаются влажными в течение нескольких часов.

"Такая среда является идеальным местом для размножения болезнетворных бактерий. Однако, если вы принимаете ванну ежедневно, вам следует отправлять полотенца в стирку не реже двух раз в неделю", – пояснила она.

Кухонные полотенца Амайя посоветовала стирать ежедневно, а мочалки и губки, по ее словам, нужно мыть после каждого использования.

Также австралийка поделилась способом стирки полотенец. В первую очередь девушка посоветовала не класть слишком много вещей в стиральную машину: желательно загружать от одного до трех полотенец за раз.

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