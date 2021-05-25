Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

21:37

Названа оптимальная частота стирки полотенец

общество

Фото: depositphotos/tashka2000

Австралийский дизайнер интерьера Лиз Амайя рассказала, как часто нужно стирать полотенца, сообщает The Sun.

По ее словам, полотенца, которые используются для тела после душа, необходимо стирать после каждых трех применений, так как они остаются влажными в течение нескольких часов.

"Такая среда является идеальным местом для размножения болезнетворных бактерий. Однако, если вы принимаете ванну ежедневно, вам следует отправлять полотенца в стирку не реже двух раз в неделю", – пояснила она.

Кухонные полотенца Амайя посоветовала стирать ежедневно, а мочалки и губки, по ее словам, нужно мыть после каждого использования.

Также австралийка поделилась способом стирки полотенец. В первую очередь девушка посоветовала не класть слишком много вещей в стиральную машину: желательно загружать от одного до трех полотенец за раз.

Ранее эксперт объяснил, как правильно сушить мокрые купюры.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать