Перечислены четыре главные ошибки при стирке

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Обычно во время стирки люди допускают четыре главные ошибки. Об этом сообщил эксперт по стиральным машинкам Эшли Айредейл.

Он отметил, что во время стирки не нужно использовать кондиционер для белья. Есть риск, что он помешает процессу, ведь жидкость приводит к накоплению мыла внутри аппарата. Кроме того, эксперт рассказал, что кондиционер делает вещи легковоспламеняемыми, поэтому средство абсолютно не подходит для детского белья.

Помимо этого, еще одной ошибкой является перегруженность или недостаточная загруженность машинки. Вода, энергия и моющее средство, можно считать, тратятся впустую, если вещей слишком мало. Если же их будет очень много, срок работы машинки сократится, а вещи испортятся, передает News.ru.

Люди зачастую забывают, что во время деликатной стирки нижнего белья необходимо использовать специальный мешок. Это приводит к тому, что вещи быстрее изнашиваются, а также рвутся, заключил Айредейл.

Ранее эксперты рассказали, как избежать появления катышков на одежде. Отмечается, что режим деликатной стирки и жидкое моющее средство помогут избежать появления катышков на одежде.