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Общество

10:13

Эксперты рассказали, как избежать появления катышков на одежде

общество

Фото: depositphotos/5seconds

Режим деликатной стирки и жидкое моющее средство помогут избежать появления катышков на одежде, сообщается в материале, опубликованном The Sun.

По мнению пользователей сетей, бритвенный станок отлично подходит для удаления катышков, однако опрошенные журналистами эксперты уверены, что лучше не допустить их появления.

В материале отмечается, что причина появления катышков – трение во время стирки и при длительном контакте ткани с другими поверхностями.

Эксперты рассказали, что лучше всего стирать одежду руками или в деликатном режиме. Вещи из разных материалов не рекомендуется не только стирать, но и хранить вместе. Еще один совет – использовать жидкие моющие средства. В отличие от порошков, они не вредят изделиям.

Чтобы уберечь вещи от появления катышков, придется отказаться от сушилки. Также одежду необходимо регулярно очищать с помощью специальной щетки.

Ранее эксперты рассказали, как ухаживать за вещами без глажки. Они рекомендуют обязательно обращать внимание на информацию на бирке, чтобы понять, можно ли использовать пар.

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