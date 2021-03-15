Стилист раскрыла способ выглядеть "дорого" в дешевых вещах

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Основательница косметического бренда Rodial Beauty Мария Хацистефанис показала, что выглядеть "дорого" можно и в дешевых вещах. Она опубликовала серию роликов в своем TikTok-аккаунте.

Специалист отметила, что, покупая одежду в масс-маркете, можно одеваться в стиле европейских модных домов. Копируя образ модели итальянского бренда Prada, девушка надела широкую темную майку, спортивные штаны в тон и туфли на каблуке с острым носом. В качестве аксессуаров она выбрала солнцезащитные очки и большую кожаную сумку.

Черные виниловые легинсы, боди с кружевом, пиджак, золотое колье и ремень с массивной пряжкой позволили ей воссоздать стиль Yves Saint Laurent. По заверению Хацистефанис, все эти вещи доступны в бюджетных коллекциях интернет-магазинов.

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