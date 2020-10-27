Эксперты рассказали, как ухаживать за вещами без глажки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Эксперты по уходу за вещами рассказали, как правильно гладить вещи и что делать в тех случаях, когда материал слишком деликатен. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
Первым делом необходимо обратить внимание на информацию, указанную на бирке, чтобы понять, можно ли использовать пар. Кроме того, может быть прописана предпочтительная температура для проглаживания.
Гладить нельзя материалы, которые дают усадку, – например вискозу, тем более с увлажнением. Также запрещено применять утюг на нейлоне – для его разглаживания достаточно будет просто высушить изделие.
Кроме того, исключение стоит сделать для бархата и плюща. Мятые и вдавленные места можно восстановить, если подержать одежду над горячим паром. Глажка также не рекомендуется для махровых изделий, поскольку они могут потерять мягкость и способность хорошо впитывать влагу.
В таких случаях удачным решением может быть использование отпаривателя или утюга с такой функцией. Вещи следует повесить на плечики или разложить на доске, а затем провести устройством над поверхностью изделий. Затем, когда одежда станет слегка влажной, обработку следует завершить и дать ей высохнуть.
Проведенное в октябре 2019 года исследование показало, что россияне считают отпариватели одними из самых бесполезных бытовых приборов. Около 17% опрошенных заявили, что не пользуются такими устройствами.
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