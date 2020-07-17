Женщины в России стали меньше уделять времени гигиене, чем мужчины

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Россиянки за последние 6 лет стали меньше уделять времени на личную гигиену и уход за собой, сообщает News.ru. Статистику предоставил Росстат.
По данным специалистов, женщины стали больше уделять времени другим делам: работе, воспитанию детей, быту. Еще в 2014 году суточный процент времени, которое уделялось гигиене и уходу за собой, среди мужчин и женщин был одинаковый – 47 процентов. Сюда входили сон, прием пищи, пассивный отдых.
Согласно статистике, уже в 2019 году разрыв в показателях составил 12 процентов: теперь мужчины тратят на себя 48 процентов времени, а женщины лишь 36 процентов.
Это может быть связано с высокой загруженностью женщин: они начали больше работать в связи со сложной экономической ситуацией в стране, высказал предположение клинический психолог Валентин Денисов-Мельников.
По словам эксперта, мужчины стали перекладывать решение многих задач на женщин, благодаря этому они чувствуют себя намного спокойней. Свободное от работы время сильный пол уделяет сну, приему пищи и отдыху. Они меньше беспокоятся о будущем, в отличие от слабого пола, отметил психолог.
"Дай женщине больше времени на отдых и различные уходовые процедуры, она с удовольствием будет тратить его на этот важный для нее вид деятельности. Не думаю, что кто-то из представительниц прекрасного пола добровольно отказывается от того, чтобы накраситься, сходить к парикмахеру или косметологу. Женщина скорее пожертвует ради этого временем на сон, прием пищи или пассивный отдых", – подчеркнул психолог.
Ранее россияне рассказали об изменении отношений в семье в период самоизоляции. Почти каждый пятый житель России (18%) сообщил об ухудшении отношений со второй половинкой в период самоизоляции, а прогресс отметили только 6% опрошенных.
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